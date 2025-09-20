Новую баскетбольную площадку с граффити открыли в Ленинском районе Челябинска

Объект объединил спорт и уличное искусство

В Челябинске на улице Агалакова, 22 состоялось официальное открытие новой яркой баскетбольной площадки. Спортивная зона с изображением баскетболиста стала местом притяжения и детей, и взрослых из разных дворов, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Обычную игровую площадку в настоящий арт-объект превратили художники ассоциации «Граффити Россия». Гигантское изображение баскетболиста они создали всего за неделю, используя специализированные укрывные краски.





Яркая баскетбольная площадка — уже второй объект, созданный художниками. В прошлом году они расписали спортивное пространство на Новороссийской, 88.

«Каждый новый проект учитывает особенности локации, возрастные и спортивные потребности игроков, а также эстетику окружения — от ярких абстрактных мотивов до тем, вдохновленных городской культурой»,— поделился основатель «Граффити Россия» Павел Щеклеин.

Проект реализован совместно с Федерацией баскетбола Челябинской области за счет средств субсидии городского управления по делам молодежи.