Новости о развитии туризма в Челябинской области теперь можно читать в MAX

ГУ координации развития туризма региона присоединилось к национальному мессенджеру

Различные ведомства Челябинской области продолжают присоединяться к национальному мессенджеру MAX. О том, что они создали официальный канал, сообщили сотрудники главного управления координации развития туризма региона.

Теперь узнать о мерах поддержки и субсидиях для предпринимателей этой отрасли, о профильных конкурсах и грантовых программах, а также о грядущих событиях, обновлениях маршрутов и сервисов можно в этом канале. Кроме того, MAX позволяет получать обратную связь от аудитории и может объединить на одной платформе всех, кто интересуется сферой туризма или работает в ней.