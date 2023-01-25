Новорожденный попал в реанимацию после домашнего обрезания в Магнитогорске

За жизнь ребенка борются врачи

Врачи Центра охраны материнства и детства Магнитогорска борются за жизнь новорожденного, которому в домашних условиях провели процедуру обрезания. Мальчик находится в реанимации, сообщает в среду, 25 января, пресс-служба клиники.

«После вмешательства, которое проводил человек, не имеющий должной квалификации, у мальчика произошла остановка дыхания»,

— говорит детский хирург больницы Павел Солдатов.

Точная причина остановки дыхания пока неизвестна. Не исключено, что ее вызвали препараты, которые использовались в качестве анестезии. Человек, проводивший вмешательство, мог превысить дозу или же не учесть, что у мальчика есть аллергия на какие-то вещества.

«Любая хирургическая манипуляция должна выполняться в условиях медицинской организации. Для маленьких детей оптимальной является общая анестезия (наркоз), чтобы он не почувствовал боль и не помнил, что с ним происходило. У хирургов даже есть крылатое выражение: „Ребенок не должен присутствовать на своей операции“. В данном случае родители по религиозным соображениям подвергли риску здоровье и жизнь сына, дав согласие на проведение хирургической манипуляции вне больницы»,

— замечает Солдатов.

По словам доктора, процедура обрезания у мальчиков выполняется в медицинских организациях на коммерческих условиях. Перед вмешательством ребенок должен сдать ряд анализов, также его должны осмотреть специалисты.Случай домашнего обрезания сейчас проверяют полиция и прокуратура.