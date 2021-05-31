Магнитогорские ЗАГСы объявили о торжественной регистрации новорожденных

Праздничная церемония проходит бесплатно

Органы ЗАГС города Магнитогорска объявили о торжественной регистрации новорожденных. Маленьких горожан родители могут зарегистрировать в праздничной атмосфере бесплатно. Для этого необходимо лишь подать заявление.

«Церемония торжественной регистрации рождения новых жителей Магнитогорска приурочена к наступающему празднику — Дню защиты детей», — прокомментировала начальник отдела ЗАГС администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска Юлия Шнайдер.

Первый документ маленьким горожанам получают родители. На церемонии вручения свидетельств о рождении звучит приятная музыка, а регистратор произносит напутственные слова молодым родителям. Процесс значительно отличается от формального получения справки и первого документа гражданина РФ праздничным настроем.