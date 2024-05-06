Новорожденной девочке прооперировали кисту яичника в Магнитогорске

Медики сохранили ребенку репродуктивный орган

В Магнитогорске хирурги провели экстренную гинекологическую операцию по устранению перекрута кисты яичника. На момент вмешательства пациентке было всего пять дней от роду, сообщает пресс-служба городского Центра охраны материнства и детства.

Патологию у малышки заметили внутриутробно, когда мама девочки проходила плановое УЗИ. После рождения оказалось, что киста к тому же еще перекручена — новорожденную пациентку пришлось оперировать. Врачи сумели сохранить яичник, чтобы в будущем девочка смогла стать мамой.

Вмешательство проводили эндоскопически — через небольшие проколы.