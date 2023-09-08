Новорожденного яка в Челябинском зоопарке назвали Гаврюшей

Сотрудники опубликовали видео с малышом

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В Челябинском зоопарке родился як. Ему дали имя Гаврюша. В пресс-службе организации поделились, что малыш делает первые неуклюжие шаги, но уже имеет хороший аппетит.

Яки-родители уже опытные: Гаврюша — их 11-й ребенок.

«Поэтому они четко знают, что делать: Лаврентий не путается под копытами, а Илона охраняет новорожденного, кормит и следит, чтобы малыш выглядел опрятно», — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Напомним, в прошлом году в зоопарке родился детеныш краснокнижного пятнистого оленя. Его назвали Пионером.