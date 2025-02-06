Новому корпусу ЧОДКБ присвоят имя врача Галины Киреевой

Об этом решении губернатор Алексей Текслер объявил в ходе прощания

Новый хирургический корпус Челябинской областной детской клинической больницы будет носить имя бывшего главного врача ЧОДКБ заслуженного врача РФ Галины Киреевой, об этом губернатор Алексей Текслер сообщил сегодня в ходе прощания с ней.

Глава региона отметил огромный вклад Галины Киреевой в развитие медицины и детского здравоохранения в регионе, ее достижения отмечены многими наградами, в числе которых орден Пирогова, «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Почетный гражданин города Челябинска».

«Уход из жизни Галины Николаевны Киреевой — горькая утрата и большая потеря для медицинского сообщества и всей Челябинской области. Галина Николаевна вложила всю душу и энергию в развитие Челябинской областной детской клинической больницы, которую возглавляла почти 15 лет. Вместе с командой она вывела на новый уровень оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям. И строительство нового хирургического корпуса ЧОДКБ — одна из ее заслуг», — отметил губернатор.

Печальная весть о том, что не стало Галины Киреевой, пришла 4 февраля. Ей было 67 лет.