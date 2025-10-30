Новоиспеченным южноуральским участникам СВО выплатят 2,4 млн рублей

Такие изменения приняты в закон о дополнительных мерах соцподдержки

В Челябинской области вырастет единовременная выплата новоиспеченным участникам СВО. Контрактники получат 2,4 миллиона рублей из регионального бюджета, сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

Такие выплаты стали возможными по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Их получат те южноуральцы, кто поступит на службу с 20 октября по 20 декабря 2025 года. Речь идет о заключивших контракт с Минобороны для прохождения воинской службы, состоявших на учете в военных комиссариатах региона или отобранных пунктом отбора на службу по контракту. Также нововведения касаются призванных военным комиссариатом региона на службу по призыву или по мобилизации и заключивших там контракт.

Назначать выплату будут органы местного самоуправления.