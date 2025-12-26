Новогоднюю вселенную создала женщина из Челябинской области

Сказочный город напоминает ее родной Нязепетровск на девяти холмах

В Нязепетровске волшебство начинается задолго до декабря. Его вручную создает преподаватель местной Детской школы искусств Надежда Гусева. Уже более пяти лет подряд она превращает свой дом в сказочную новогоднюю вселенную, которую с восхищением разглядывают и дети, и взрослые.

Традиция создавать масштабные праздничные инсталляции из подручных материалов появилась у Надежды несколько лет назад. Сначала городок из 100 домиков для школы искусств она сделала из ватмана. Следующей зимой появился картонный городок. Этот материал капризнее, а идея была грандиознее — создать не просто фасады, а целые объемные усадьбы с дворами, палисадниками, деревьями и жителями.

«Захотелось сделать домики объемными. Поэтому уже 10 августа взялась за дело. Мне нравится мое хобби, люблю работать в спокойной обстановке и под классическую музыку», — делится художница.

Работа действительно титаническая: на создание целого мира ушло почти четыре месяца. В итоге уютные зимние дворики заняли в ее доме пространство от пола до потолка. Здесь есть все: домики, чьи окна светятся уютным светом, снеговики в шарфиках и носочках, медведи — символы родного Нязепетровска, стоящего на холмах. Но главное чудо — это настоящая железная дорога с пыхтящим и сопящим паровозом, который везет вагоны.





«Когда первый раз запустила — аж до слез. Пыхтит, сопит и едет. Старшая сестра работала на железной дороге, нынче ради нее решила сделать железную дорогу», — признается Надежда.

Каждая деталь в этой вселенной сделана с любовью и изобретательностью. Витражные окна в домике Деда Мороза созданы из автомобильной сетки, раскрашенной красками. Тридцать три снеговика Надежда слепила за один вечер. Их шарфики и шапочки сделала из носков.

Вечером Надежда приходит с работы, включает свет во всех домиках. И замирает минут на 40 — так сказочно становится в квартире. Город стоит до марта, и даже тогда мастерице жаль с ним расставаться. А уже в августе начинается подготовка новинок для вселенной. И появляется новогоднее настроение.