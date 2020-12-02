Новогоднюю иллюминацию в Челябинске запустят 5 декабря

Пока дорожники проводят необходимые работы.

До новогодних праздников остаётся меньше месяца, и уже через несколько дней во всех районах Челябинска будет включена новогодняя иллюминация. Пока же подрядчики проводят все необходимые монтажные и пусконаладочные работы.

«5 декабря во всех районах города уже будет включена новогодняя иллюминация. На данный момент на улицах города ведутся монтажные и пусконаладочные мероприятия по праздничному оформлению. В частности, завершаются работы по запуску светового и светомузыкального туннелей на пешеходной части улицы Кирова»,— рассказали в Комитете дорожного хозяйства администрации Челябинска.

По обещаниям дорожников, в этом году в праздничном оформлении Челябинска будут использованы не только традиционные объёмно-пространственные композиции, световые консоли и иллюминации, но и новые арт-объекты: «ёлка из шаров», «люстра» и «3 лампы». Также сотрудники Комитета дорожного хозяйства обещают художественно-декоративную подсветку деревьев.

Напомним, с 15 декабря в Челябинске начнут работу ёлочные ярмарки. Кроме того, принять участие в праздничном оформлении города могут и местные организации. Для этого Управление имущества администрации Челябинска организовало конкурс, работы в рамках которого можно как отправить по электронной почте, так и отдать лично в Управление. Подробнее — здесь.