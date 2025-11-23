Новогодняя ярмарка в центре Челябинска заработает с 26 декабря

Она будет действовать почти два месяца

С 26 декабря на площади Революции в Челябинске развернется универсальная ярмарка. До 20 февраля там можно будет не только приобрести выпечку и горячие напитки, но и пострелять в тире, покататься на лошадях и аттракционах. Распоряжение об организации ярмарки подписал глава города Алексей Лошкин, документ размещен на официальном сайте мэрии.

«В срок до 22 декабря разработать и утвердить схему расположения пяти торговых мест и пяти — для предоставления культурно-развлекательных услуг»,— говорится в документе.

Уже известно, что одно место займет тир, еще три — аттракционы. На пятом организуют катания на лошадях и пони.

Ярмарка будет работать по соседству с ледовым городком. В этом году он будет посвящен юбилею Челябинска. К его строительству приступят в декабре.