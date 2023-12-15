Новогодняя почта отправилась за ленточку к южноуральским росгвардейцам

Более трех десятков челябинцев приняли участие в предпраздничной акции «Письмо солдату»

Более 30 челябинцев написали новогодние письма для земляков-росгвардейцев, находящихся в зоне СВО. Новогоднюю почту организовали сотрудники городских библиотек совместно с учениками школ и колледжей и партнерами — Русским культурным центром и городским Пушкинским обществом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

В письмах — строки поддержки, признательности за ратную службу и пожелания скорейшего возвращения.

«Я понимаю, как тебе сейчас нелегко. Вы пишете историю, создаете будущее для нашего народа, всей страны. Знайте, мы вас поддерживаем и ждем дома», — написал один из участников акции.

«Новый год — самый любимый праздник всех детей и взрослых, и прежде всего это семейный праздник. Сегодня не каждый может находиться дома, поэтому мы попробовали создать новогоднее теплое настроение тем, кто защищает наши границы», — говорит руководитель отдела маркетинга и сетевых проектов централизованной системы библиотек Челябинска Екатерина Васильева.

Новогодняя почта уже отправилась к росгвардейцам вместе с гуманитарным грузом, который доставит председатель совета ветеранов территориального управления, ветеран СОБР Антон Николаев.

Акция «Письмо солдату» проводится по всей стране с 2022 года, принять участие в ней может каждый желающий.

Напомним, накануне в ходе прямой линии президент России Владимир Путин рассказал, что всего бойцам за ленточку отправлено более трех миллионов писем, жители страны по зову души собрали и отправили на фронт грузов более чем на 10 миллиардов рублей.