Новогодняя ночь в Челябинской области прошла без происшествий

Безопасность южноуральцев охраняли более 1,6 тысячи человек

В новогоднюю ночь сотрудники органов внутренних дел обеспечивали охрану общественного порядка. Все массовые гуляния прошли без происшествий, сообщает сегодня, 1 января, пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

«Сотрудники органов внутренних дел обеспечили охрану 84 массовых новогодних мероприятий. По подсчетам полиции, в уличных народных гуляньях приняли участие больше 18 тысяч южноуральцев. Полиции помогали сотрудники Росгвардии, работники частных охранных предприятий, представители добровольных народных дружин и казачества. В общей сложности ночью работали более 1 600 человек, и новогодняя ночь прошла без происшествий»,

— рассказывают в пресс-службе.

Перед дежурством полицейским напомнили о соблюдении мер личной безопасности, а также о вежливом и корректном общении с гражданам.