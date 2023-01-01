«Сотрудники органов внутренних дел обеспечили охрану 84 массовых новогодних мероприятий. По подсчетам полиции, в уличных народных гуляньях приняли участие больше 18 тысяч южноуральцев. Полиции помогали сотрудники Росгвардии, работники частных охранных предприятий, представители добровольных народных дружин и казачества. В общей сложности ночью работали более 1 600 человек, и новогодняя ночь прошла без происшествий», — рассказывают в пресс-службе.
Перед дежурством полицейским напомнили о соблюдении мер личной безопасности, а также о вежливом и корректном общении с гражданам.