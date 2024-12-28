Новогодняя ночь в Челябинской области будет снежной

А местами еще и теплой

Снегу в новогоднюю ночь в Челябинской области быть, сказали синоптики. Кроме того, в ночь с 31 декабря на 1 января температура воздуха может подняться выше −10°C. Об этом нашим коллегам из медиахолдинга «Первый областной» рассказала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

«С 31 декабря на 1 января атмосферный фронт будет подходить к западным границам нашей области. Он принесет осадки, ночью пока небольшие, и повышение температуры. Ночью уже будет в пределах −7…−10°C. В горнозаводской зоне возможны метели и порывистый ветер», — рассказала Екатерина Выходцева.

Днем 1 января температура воздуха в регионе поднимется до −1…−2°C. В январские праздники также будет тепло и снежно из-за движения циклонов.

Согласно предварительному прогнозу, в Челябинске вплоть до 5 января температура воздуха будет варьироваться в пределах от −1 до −4°C. Также ожидаются небольшой снег, снег с дождем.

При этом синоптик призвала помнить, что точный прогноз на новогоднюю ночь будет известен за сутки.