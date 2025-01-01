Новогодняя ночь на Южном Урале прошла без происшествий

Безопасность жителей региона и порядок на улицах обеспечивали более тысячи силовиков

Около тысячи силовиков обеспечили безопасность жителей региона и порядок на улицах в новогоднюю ночь в Челябинской области, сообщает пресс-служба ГУ МВ России по Челябинской области.

800 из них — полицейские.

«Перед заступлением на службу руководители территориальных ОВД провели инструктаж личного состава. Полицейским напомнили о необходимости соблюдать меры личной безопасности, незамедлительно реагировать на обращения граждан и общаться с гражданами вежливо и корректно», — отмечают в пресс-службе.

Полицейским помогали коллеги из Росгвардии, работники частных охранных предприятий, участники народных добровольных дружин и представители казачества.

За ночь в области повели 110 новогодних мероприятий, которые посетили порядка 23 тысяч человек. В результате принятых мер нарушений общественного порядка не допущено.