Около тысячи силовиков обеспечили безопасность жителей региона и порядок на улицах в новогоднюю ночь в Челябинской области, сообщает пресс-служба ГУ МВ России по Челябинской области.
800 из них — полицейские.
«Перед заступлением на службу руководители территориальных ОВД провели инструктаж личного состава. Полицейским напомнили о необходимости соблюдать меры личной безопасности, незамедлительно реагировать на обращения граждан и общаться с гражданами вежливо и корректно», — отмечают в пресс-службе.
Полицейским помогали коллеги из Росгвардии, работники частных охранных предприятий, участники народных добровольных дружин и представители казачества.
За ночь в области повели 110 новогодних мероприятий, которые посетили порядка 23 тысяч человек. В результате принятых мер нарушений общественного порядка не допущено.