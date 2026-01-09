Новогодняя елка губернатора Челябинской области прошла в Верхнеуральске

Артисты Нового художественного театра показали спектакль ребятам

В Верхнеуральском округе Губернаторская елка прошла в городском Доме культуры. Артисты Нового художественного театра из Челябинска показали юным зрителям спектакль «Однажды в Антарктиде».

В видеообращение глава региона Алексей Текслер поздравил ребят с Новым годом и Рождеством. Также свои поздравления озвучили глава Верхнеуральского округа Сергей Айбулатов и настоятель Свято-Никольского соборного храма протоиерей Алексий Зотов.

Состоялось награждение победителей регионального хорового конкурса «В ожидании Рождества». От Верхнеуральского округа награду получил старший хор «Гармония» Верхнеуральской детской школы искусств.

Напомним, в этом году праздничные мероприятия объединят 13 тысяч детей из 43 муниципальных образований Челябинской области. Всего с 7-го по 14 января пройдет 46 новогодних спектаклей.