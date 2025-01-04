Новогодняя ель Снежинска вошла в Топ-3 самых высоких в атомных городах

Ее высота достигает 18 метров

Новогодняя ель Снежинска вошла в Топ-3 самых высоких в атомных городах. Всего в необычном рейтинге принимало участие 15 муниципальных образований, где расположены объекты ГК «Росатом». Об этом сообщает пресс-служба администрации Снежинска на своей странице ВКонтакте.





Лидером рейтинга стал город Димитровград Ульяновской области, где высота елки составила 20 метров. На втором месте — Зеленогорск с елью высотой 19 метров.

Третье место разделили Лесной и Снежинск, где на Новый год установили ели 18 метров высотой.

Самой миниатюрной же стала елка, размещенная в Билибино Чукотского автономного округа — всего 10 метров.