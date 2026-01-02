Новогодний забег 1 января в Златоусте собрал рекордное количество участников

1 января любители активного досуга преодолели дистанцию 10 километров

В Златоусте состоялся традиционный новогодний забег, организованный беговым клубом Running in Zlatoust. Мероприятие состоялось 1 января 2026 года и собрало около 50 человек — рекордное количество участников за время его проведения.

Праздник начался с новогодней программы: участники водили хоровод и обменялись подарками — они играли в «Тайный Дед Мороз». Главным событием стал забег на дистанцию 10 километров по городским улицам.

«Отличное настроение, свежий воздух и классная компания — лучший способ начать Новый год», — отмечают организаторы.

Мероприятие было направлено на популяризацию здорового образа жизни и активного досуга в первый день года.

Все желающие могут присоединиться к беговому сообществу на следующих стартах в 2026 году.

