/ Новогодний стол в Челябинской области подорожал на 5%

В магазинах выросли цены на рыбу, овощи, бакалею и напитки.

Главный праздник страны, Новый год, придет ровно через три недели. Многие уже начали готовиться к празднованию, приобретая не только подарки, но и еду, а также напитки к новогоднему столу. Росстат посчитал, сколько будет стоить Новый год для семьи для 4 человек. С учетом присутствия на столе нескольких видов мяса, рыбы, копченостей, икры, консервов, фруктов, овощей, хлеба, воды или сладких напитков, а также алкоголя и салатов, сумма вышла не маленькая. За одну ночь семья «съест» 6096 рублей.



Стоимость набора продовольственных товаров в 2017 году выросла на 3,8%. В прошлом году аналогичный набор приобретали за 5875 рублей. Самая высокая цена продуктов в Чукотском автономном округе — 8178 рублей. Меньше всего заплатят в Ингушетии — 3153 рубля. В Челябинской области цена средняя. За полный набор продуктов жители региона заплатят 5832 рубля. Цена выросла на 5%. — рассказывали сайту «Первый областной» в пресс-службе федеральной службы государственной статистики.







Также Росстат посчитал цену двух салатов, традиционно присутствующих на столе россиян. Оливье в среднем стоит 312 рублей, но в Челябинской области 311. Сельдь под шубой обойдется в два раза дешевле — 152 рубля. При этом цена снизилась, если сравнивать с прошлым годом. В Челябинске сделать такой салат можно за 141 рубль.

При этом многие россияне жалуются на необоснованное повышение цен в магазинах в предновогодний период. Несколько жалоб уже поступили в Федеральную антимонопольную службу. Однако представители службы не нашли оснований для проведения проверок.