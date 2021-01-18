Новогодний подарок от Якубовича с «Поля чудес» доехал до детского дома в Челябинской области

Участница шоу привезла сиротам компьютер

Воспитанники школы-интерната из поселка Есаульский Челябинской области получили подарок от ведущего шоу «Поле чудес». На днях долгожданная посылка из Москвы приехала на Южный Урал.

Еще в декабре воспитанники интерната написали письмо «главному волшебнику» Первого канала Леониду Якубовичу и попросили его о подарке — планшете. В Москву письмо улетело вместе с челябинкой Ольгой Игнатенко. Женщина принимала участие в записи передачи как игрок второй тройки. В финал челябинка так и не вышла. Но мечту детей все же исполнила.



«Ребята просят подарить им планшет... Компьютер в студию!» — объявил Леонид Якубович, прочитав послание от ребятишек.

Праздничная программа вышла в эфир 8 января. А несколько дней назад Ольга Игнатенко привезла подарок в интернат Есаулки. Еще и два мешка конфет от себя приложила. Этот Новый год для воспитанников интерната на самом деле получился сказочным.