Новогодний квест: купить продукты без очереди и выиграть путешествие

В интернет-магазине дискаунтера «Доброцен» можно за 5 минут запастись продуктами на неделю и выиграть путешествие на 100 тыс. рублей

Все мы стремимся начать новый год с правильных и полезных привычек: больше общаться с семьей, гулять, заниматься спортом. Но как это сделать в череде ежедневных забот и неотложных дел? Сэкономить время и деньги на походах в магазин — теперь реально. Дискаунтер «Доброцен» предлагает сразу два варианта того, как можно выгодно закупить продукты на неделю и при этом потратить всего пять минут. Покупателям сети не придется сталкиваться тележками, бродя между прилавками, и тратить время на стояние в очередях — нужно лишь заранее выбрать все необходимое в интернет-магазине. В заказ могут войти любые товары из ассортимента «Доброцена» — продукты, готовые блюда, товары для дома и дачи, средства гигиены, канцелярия и многое другое.





Покупатели могут воспользоваться услугой самовывоза или доставки товаров на дом.

При оформлении самовывоза на получение покупки дается 2 дня, чтобы выбрать наиболее удобное время для посещения магазина — обеденный перерыв или вечер после часов пик.

На месте необходимо назвать продавцу номер заказа, который до этого вы получите в смс, после чего вам вынесут товар, упакованный в фирменные пакеты «Доброцена». Весь процесс займет не более пяти минут. Подробнее об условиях самовывоза можно узнать тут.





А для тех, у кого совершенно нет времени или желания ходить по магазинам, «Доброцен» предлагает «Заказ с доставкой». Им можно воспользоваться при покупке на сумму от 1500 рублей. На сайте магазина вы сможете выбрать удобный день и интервал времени для получения товаров. Курьер предупредит вас о своем приезде заранее. Заказ будет доставлен прямо до квартиры — вам не придется встречать его у подъезда и поднимать тяжелые пакеты.

В январе для покупателей интернет-магазина действует специальное предложение: доставка по промокоду new1 обойдется всего за 1 рубль!* Кроме того, в январе к выгодным и беззаботным покупкам в «Доброцене» добавляется еще один бонус — возможность выиграть путешествие или другой ценный приз.





С 25 ноября 2022 года по 25 января 2023 года совершайте покупки на сумму от 3000 рублей в магазинах «Доброцен» или в интернет-магазине и участвуйте в новогоднем розыгрыше призов, среди которых смартфон, наушники, ноутбук и смарт-часы. Главный приз — путешествие на 100 000 рублей.

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* Акция действует на покупку в интернет-магазине «Доброцен». Промокод предоставляет снижение цены на оплату услуг доставки до одного рубля. Срок действия промокода — с 1 по 31 января 2023 года. Промокод действует на один заказ.

Организатор акции: ООО «Правильный выбор» 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, строение 24, офис 704, ОГРН: 1169658055214