Новогодние подарки получат около 170 тысяч детей в Челябинской области

Их начнут вручать в середине декабря 2024 года

Новогодние подарки в Челябинской области в этом году получат около 170 тысяч детей, сообщил глава региона Алексей Текслер.

«Ждут праздника маленькие южноуральцы. Мы ежегодно проводим в области акцию „Подарим Новый год детям“. Традиционно приобретаем не только сладкие наборы, но и специальные подарки для детей с заболеваниями, требующими особого питания»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер поручил организовать слаженную работу по выдаче подарков детям. В первую очередь презенты вручат детям из семей, получающим социальные меры поддержки, включая многодетные семьи, участников СВО.

«Коллеги, и обратите внимание, у нас мероприятия, когда эти подарки фактически раздаются, начинаются уже с середины декабря. У нас к каждому такому мероприятию все подарки должны быть на местах», — отметил губернатор.