Новогодние каникулы в Челябинской области завершатся метелями и снегопадами

А рабочая неделя «порадует» южноуральцев крепкими морозами

Сегодня, 10 января, на Южном Урале ожидаются метели и снегопады, которые начнутся во второй половине дня. Температура воздуха останется почти без изменений, но уже начиная с рабочей недели столбик термометра будет понижаться. Синоптики обещают трехдневные 30-градусные морозы, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на «Гисметео».

В воскресенье, 11 января, поле высокого давления уступит регион наступающему с районов Прикаспия активному циклону. Зона осадков охватит всю Челябинскую область, а в течение суток распространит свое влияние на Свердловскую и Курганскую области. Ожидаются метели и снегопады, особенно сильные — на Юге области.

А уже в понедельник, 12 января, снегопады прекратятся, подует северный ветер, который усилится, придет похолодание. Заметное понижение температуры прогнозируется с 13 января. Синоптики обещают 30-градусные морозы, которые ослабнут к следующим выходным.