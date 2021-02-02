Новогодние елки в Челябинской области переработают в евродрова

Займутся этим на полигоне ТБО

В Челябинской области запустили акцию по утилизации хвойных деревьев после новогодних праздников. Жителей просят отдельно складировать елочки на контейнерных площадках, откуда их забирает регоператор и привозит на переработку на полигон твердых бытовых отходов. В экспериментальном режиме там запустили процесс создания евродров.

Как сообщили в Министерстве экологии Челябинской области, экспериментальное экологичное топливо состоит лишь из натуральных материалов — хвойных и березовых опилок. При этом евродрова не содержат никакой клейкой смеси.

«Процедура переработки древесных отходов делится на несколько этапов: измельчение целого дерева, вибрационный грохот, который просеивает и сортирует сыпучие материалы, повторное измельчение, смешение и прессование», — рассказали о процессе переработки деревьев в Минэкологии.

Отмечается, что сгорание таких евродров по сравнению с древесным углем наносит минимальный вред окружающей среде. При этом у них высокая теплоотдача и низкая скорость горения — тлеть дрова будут долго.

«Подобные евродрова подойдут не только для отапливания производственных цехов, но и для печей, каминов, специализированных котлов. Первые испытания по сжиганию евробрикетов прошли непосредственно на полигоне ТБО. Экодрова отправились на отопление цеха по переработке пластиковых бутылок», — добавляет Мария Шведова, пресс-секретарь полигона ТБО.

К слову, елки продолжат собирать до 14 февраля. Затем для производства таких дров будут использовать любую древесину, оставленную на контейнерной площадке, — будь то двери или балки.