Новогоднее чудо для детей из Донбасса: Алексей Текслер исполнил мечту юной жительницы Ясиноватой

«Для этих ребят, прошедших через серьезные испытания, такая поддержка, внимание и простое новогоднее чудо значат очень многое»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер исполнил новогоднее желание школьницы из Донецкой Народной Республики в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», передает корреспондент ИА «Первое областное».

От имени главы региона его заместитель Александр Лазарев во время рабочей поездки в ДНР вручил велосипед 12-летней жительнице Ясиноватой Веронике.

Девчушка, получив заветный двухколесный транспорт, записала для Алексея Текслера видеообращение с благодарностью и новогодними поздравлениями.





Сам Александр Лазарев исполнил мечту еще одной юной жительницы Ясиноватой — четырехлетней Александры, которая тоже загадала велосипед. Также детям были переданы сладкие наборы, доставленные в составе гуманитарного груза от Челябинской области.

«Для нас важно поддерживать детей из воссоединенных регионов России. Для этих ребят, прошедших через серьезные испытания, такая поддержка, внимание и простое новогоднее чудо значат очень многое», — подчеркнул Алексей Текслер.

Добавим, губернатор исполнит новогодние желания и других детей: Анна из Челябинска получит профессиональный художественный набор и фигурные коньки, а братья Сергей и Кирилл из поселка Есаульского — робота, энциклопедии, конструктор LEGO и набор с шуруповертом.

Акция «Елка желаний» проходит уже восемь лет. Челябинская область присоединилась к ней по инициативе главы региона. Цель акции — исполнять мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этом году особый фокус сделан на поддержке ребят из освобожденных территорий.



Напомним, официальный старт благотворительной акции на Южном Урале Алексей Текслер дал 17 декабря.