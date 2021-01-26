В городской больнице Златоуста назначен новый главврач

Кресло руководителя клиники заняла бывшая заведующая поликлиникой Лена Калашникова

В Златоусте кадровые перестановки коснулись городской больницы. На должность главного врача медицинского учреждения назначена Лена Даутовна Калашникова. Ранее эту должность занимала Екатерина Паутова.

«Действительно, с 26 января ГБУЗ „Городская больница города Златоуст“ возглавила Лена Калашникова», — сообщили корреспонденту Первого областного информационного агентства в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Лена Калашникова получила медицинское образование в Южно-Уральском государственном медицинском университете по специальности «Лечебное дело», а также по специальности «Терапия». Ранее она занимала должность заведующей поликлиникой городской больницы в Златоусте.