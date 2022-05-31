Нового руководителя отдела полиции назначили в Троицке

Руслан Саматов работает в органах внутренних дел более 20 лет

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков назначил нового руководителя отдела полиции в Троицке. Им стал 44-летний подполковник полиции Руслан Саматов, который ранее возглавлял отдел полиции по Кунашакскому району, сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Нового начальника отдела полиции Михаил Скоков представил на совещании, на котором присутствовали главы Троицка и Троицкого муниципального района Александр Виноградов и Тимур Мухамедьяров и руководители силовых структур. Начальник регионального ГУ МВД России отметил, что при отборе кандидата на должность определяющим было достижение достойных результатов оперативно-служебной деятельности ранее возглавляемым Русланом Саматовым территориальным ОВД. Кроме того, новый начальник отдела полиции должен иметь большой профессиональный опыт и зарекомендовать себя с хорошей стороны. Под все характеристики Руслан Саматов подходит.

«Руслан Рафикович заверил вышестоящее руководство, что приложит все силы, знания и приобретенный опыт в работе по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности жителей и гостей города и района. Он отметил, что для него крайне важна репутация ведомства и мнение граждан о работе полицейских. Повышение доверия людей к органам внутренних дел он считает приоритетным направлением в работе»,— сообщили в ведомстве.

Известно, что Руслан Саматов родился в Аргаяшском районе, в 1999 году окончил Челябинский юридический институт МВД России. Службу в полиции начала с должности следователя следственного отдела ОМВД России по Аргаяшскому району, уже через год, в 2000 году, был назначен на должность оперуполномоченного уголовного розыска. На протяжении трех лет работал заместителем начальника полиции ОМВД России по Аргаяшскому району, еще четыре года трудился на аналогичной должности в отделе МВД России по Саткинскому району. В феврале 2020 года возглавил Отдел МВД России по Кунашакскому району.