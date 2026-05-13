Нового прокурора назначили в Верхнеуральском округе

Илья Елькин работает в ведомстве более 14 лет

Новым прокурором Верхнеуральского округа стал советник юстиции Илья Елькин. Приказ подписал генеральный прокурор России. Нового руководителя коллективу и местным органам власти представил зампрокурора Челябинской области Дмитрий Дениш, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Илья Елькин работает в прокуратуре более 14 лет. Ранее он занимал должность помощника прокурора Верхнего Уфалея, а также работал старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью в областном ведомстве. До назначения на должность прокурора округа работал зампрокурора Сосновского округа.

Дмитрий Дениш обратил внимание Ильи Елькина на проблемы, которые требуют пристального внимания прокуратуры, а также выделил приоритетные направления дальнейшей работы.