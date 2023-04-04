Нового начальника отдела рыбоохраны назначили в Челябинской области

Им стал бывший полицейский

В Челябинской области назначили нового начальника отдела рыбоохраны. Им стал 49-летний подполковник полиции Руслан Фетисов. Об этом накануне сообщили в пресс-службе Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Руслан Фетисов окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «юриспруденция» и в 1996 году начал работать в полиции. В 2013 году стал начальником отдела уголовного розыска отдела МВД России по Сосновскому району, дослужился до звания подполковника полиции. Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» II и III степеней.

Руководитель Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Иван Матаев представил Руслана Фетисова личному составу челябинского отдела рыбоохраны и пожелал ему активного и уверенного старта.