Нового начальника отдела полиции назначили в Красноармейском районе

Алексей Торяник имеет большой опыт практической и организационной работы

Накануне, 8 августа, начальник полиции Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков представил нового руководителя отдела полиции в Красноармейском районе. Им стал подполковник внутренней службы Алексей Торяник, который ранее работал в Кизильском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На совещании Михаил Скоков сообщил, что принял решение поставить начальником отдела Алексея Торяника потому, что тот зарекомендовал себя с исключительно положительной стороны и имеет большое желание служить на благо Отечества. Кроме того, он имеет большой опыт как организационной, так и практической работы.

«Напутствуя нового руководителя, Михаил Скоков напомнил, что ему предстоит укрепить служебную дисциплину и сформировать профессиональное кадровое ядро. Для сотрудников необходимо создать все необходимые комфортные условия несения службы, проявлять заботу о личном составе, постоянно совершенствовать методы работы, самому служить для подчиненных примером»,— сообщили в ведомстве.

В конце совещания начальник полицейского главка наградил полицейских, добившихся высоких результатов на службе.

Ранее нового начальника назначили в межмуниципальном отделе полиции в Южноуральске.