Новое пожарное депо построили в Кусе

Это современное здание с комфортными условиями для спасателей

В Кусе специалисты 44-й пожарно-спасательной части отметили новоселье — теперь они будут работать в современном пожарном депо. Его построили по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на деньги областного бюджета, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Новое здание рассчитано на четыре машино-выезда, имеет комфортные служебные и бытовые помещения, а также укомплектовано необходимым оборудованием. Все это позволит спасателям оперативно выезжать на вызовы и защищать от пожаров население — а это более 25 тысяч человек, а также школы, реабилитационный центр, больницы, спортивные и культурные объекты и многое другое.

«Для органов власти главным делом является забота о людях. Это выражается не только в создании условий для безопасного проживания граждан, но и в заботе о комфорте тех, кто несет непростую службу. Мастерство, подкрепленное отличными условиями, позволит личному составу с большей эффективностью решать весь комплекс задач, возложенных на подразделение в современных условиях»,— отметил замгубернатора Челябинской области Алексей Фартыгин.

В торжественной обстановке лучшие спасатели получили награды. Кроме того, подразделениям ГИМС и Поисково-спасательной службы вручили сертификаты на пять моторных лодок, два судна-амфибии и две ледорезные установки.