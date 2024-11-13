Новое оборудование устанавливают на очистных сооружениях в Металлургическом районе Челябинска

Врио главы города посетил ЧМЗ

Алексей Лошкин ознакомился с реконструкцией очистных, которые находятся на выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга. Врио главы города отметил, что работы идут по графику. Сооружения механической очистки и обработки осадков запустят в первом полугодии 2025 года, сообщил он в своем телеграм-канале.

Решение о модернизации очистных губернатор Алексей Текслер принял в 2020 году. Обновление решит многие экологические вопросы, поможет избавиться от неприятного запаха в Металлургическом районе и сделает жизнь горожан комфортнее.

Кроме очистных, врио главы города посетил еще несколько объектов на ЧМЗ, о которых ему писали жители. У школы № 24 на улице Жукова с середины октября льется вода из-за аварии. С приходом холодов вода превратилась в лед. Алексей Лошкин сообщил, что 13 ноября или максимум 14-го все работы, в том числе очистку территории ото льда, завершат. Руководителю МУПа и профильному заместителю дано поручение, чтобы в подобных ситуациях социальные объекты были в приоритете на устранение аварий.

Рядом с остановкой «Першино» на улице Черкасской из-за ремонта трамвайных путей и обновления инфраструктуры пешеходам сложно передвигаться. Им мешают земляные работы. Врио мэра отметил, что в месте с большим трафиком подрядчик выполняет свои обязательства с нарушением графика, с чем разберутся. Сейчас же главное — до морозов восстановить пешеходные переходы. Поручение дано главе Металлургического района. Выполнить работу собираются в течение ближайших двух недель. Кроме того, в поселке Першино решат проблему с постоянными подтоплениями домов, расположенных в низине. Алексею Лошкину показали проект новых ливневых сетей, который реализуют в 2025 году.

В сквере Победы на улице Коммунистической, где врио мэра тоже побывал, провода декоративной подсветки уберут под землю. Работы завершат до празднования юбилея Победы в 2025 году.