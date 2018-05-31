/ Депутаты поддержали кандидатуру нового прокурора области

Решение было единогласным.

В Законодательном собрании сегодня, 31 мая, рассмотрели вопрос о назначении нового прокурора. Кандидатом на этот пост от регионального ведомства стал Виталий Лопин. Он родился в Челябинске, всю жизнь проработал в прокуратуре региона и вызвал доверие у собравшихся депутатов. Все 50 парламентариев отдали свой голос за него.

Принято единогласно. Виталий Анатольевич, мы вас поздравляем! — обратился к кандидату после голосования глава регионального Заксобрания Владимир Мякуш.

Это голосование еще не утверждает нового прокурора во главе надзорного ведомства. Последнее слово остается за генпрокурором и президентом.

Напомним, что нынешнего главу прокуратуры, Александра Кандратьева, хотят отправить на работу в Хакасию.