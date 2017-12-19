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/ 188 тысяч подарков передадут детям из неблагополучных семей на Южном Урале

188 тысяч подарков передадут детям из неблагополучных семей на Южном Урале

Акция «Подарим Новый год детям» стартовала по решению Бориса Дубровского.
сегодня в 09:44
  |  Общество

Правительство Челябинской области готовится подарить праздник детям из неблагополучных семей — сиротам, инвалидам и детям из малоимущих семей. Всего закуплено 188 880 подарков. Сейчас новогодний груз готовится к отправке во все муниципалитеты региона.

Это самый добрый, волшебный праздник! Пришло время мечтать и загадывать заветные желания. Пусть они сбудутся и принесут вам радость! Впереди много всего интересного. Смело шагайте по жизни, цените дружбу, спешите делать добрые дела. — обратился губернатор Челябинской области Борис Дубровский к юным южноуральцам.

Отметим, что финалом акции станут губернаторские елки в трех городах Челябинской области: южноуральской столице, Златоусте и Магнитогорске. Старт намечен на 22 декабря в Златоусте в драматическом театре «Омнибус», акция продолжится 25 декабря в Челябинске, в государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова, и 25 декабря в Магнитогорске, в драматическом театре имени Пушкина. Детей ожидает развлекательная программа возле елки с участием Деда Мороза и Снегурочки, сказочное представление и подарки. Всего в этих праздничных мероприятиях примут участие 1 тысяча 430 школьников до 15 лет.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Пётр
19:17, 19.12.2017
Тошнит от заголовка ! С издёвкой так хлёстко звучит прям "неблагополучным"! И думаешь брать ли тогда "подачку" от "благодетелей" мира сего!

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