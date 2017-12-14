/ Новый геронтологический центр готовят к открытию на Южном Урале

Борис Дубровский распорядился ликвидировать очереди и принять всех постояльцев.

На Южном Урале ликвидированы очереди в стационарные учреждения социального обслуживания пенсионеров и инвалидов. В регионе созданы все условия для комфортного приема постояльцев, в том числе и лежачих больных. Одной из мер, позволяющих сохранить этот результат, станет открытие в Южноуральске специализированного учреждения. Геронтологический центр примет первых постояльцев в следующем году, а заработает в полном объеме уже к концу 2018 года.



В дальнейшем, чтобы очереди снова не возникало, губернатором Челябинской области Борисом Дубровским принято решение об открытии в городе Южноуральске нового дома-интерната для престарелых и инвалидов, и минсоцотношений совместно с министерством строительства уже приступили к его реализации, в данное время готовится проектно-сметная документация на реконструкцию существующего здания. В конце следующего года оно уже примет первых постояльцев. — отметила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

Отметим, что ликвидация очередей исполнена по решению губернатора Челябинской области по поручению Президента. Такого результата удалось достичь за счет открытия дополнительных мест, перепрофилирования учреждений, а также введения новых форм социального обслуживания. На реализацию мер социальной поддержки на три года предусмотрено более 67 миллиардов рублей, в 2017 году — 22 миллиарда рублей.

