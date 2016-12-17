Улицы Душевная, Верная и Счастливая появятся в Челябинске

Землю на новых улицах бесплатно предоставят многодетным семьям.
Множество новых улиц с красивыми названиями появятся в Челябинске. Особенно богат на новые объекты Тракторозаводский район: его украсят улицы Верная, Взаимная, Материнская и ряд других. Землю на этих улицах бесплатно предоставят многодетным семьям.
Вчера в Челябинске прошло заседание городской Думы, на котором депутаты приняли решение о появлении новых улиц. Благодаря этому дома получат юридические адреса, а жители смогут заключить договоры на коммунальные услуги, а также получат возможность пользоваться услугами почты и вызывать врачей скорой помощи.
В Советском районе появятся улицы Аграрная, Житная, Плодородная и Посевная, они будут находиться рядом с садами, отсюда и названия. В Тракторозаводском районе разместятся улицы Верная и Взаимная, Сердечная и Спокойная, Гостеприимная и Домовитая, Душевная, Материнская, Родовая, Семейная и Счастливая. Выбранные названия неслучайны.
— В Тракторозаводском районе мы будем бесплатно предоставлять землю многодетным семьям. Пусть их ждет счастливое будущее на маленьких тихих улочках с душевными названиями, — сказал председатель челябинской Думы Станислав Мошаров.
Новые географические объекты появятся и в других районах — в Металлургическом, в поселке
Фото: fotki.yandex.ru