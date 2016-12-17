Вы пользуетесь устаревшим браузером. Он небезопасен и не поддерживает современные стандарты. Пожалуйста, установите современный браузер.
Челябинск
сейчас
 
-28 °C
завтра
 
-26 °C
USD 61.11 EUR 63.61
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Лента новостей
Реальное видео
Наверх

Улицы Душевная, Верная и Счастливая появятся в Челябинске

Улицы Душевная, Верная и Счастливая появятся в Челябинске
Челябинск , улицы , новые
21.12.2016 11:46:06

Время новостей

Видео
Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Землю на новых улицах бесплатно предоставят многодетным семьям.

Множество новых улиц с красивыми названиями появятся в Челябинске. Особенно богат на новые объекты Тракторозаводский район: его украсят улицы Верная, Взаимная, Материнская и ряд других. Землю на этих улицах бесплатно предоставят многодетным семьям.

Вчера в Челябинске прошло заседание городской Думы, на котором депутаты приняли решение о появлении новых улиц. Благодаря этому дома получат юридические адреса, а жители смогут заключить договоры на коммунальные услуги, а также получат возможность пользоваться услугами почты и вызывать врачей скорой помощи.

В Советском районе появятся улицы Аграрная, Житная, Плодородная и Посевная, они будут находиться рядом с садами, отсюда и названия. В Тракторозаводском районе разместятся улицы Верная и Взаимная, Сердечная и Спокойная, Гостеприимная и Домовитая, Душевная, Материнская, Родовая, Семейная и Счастливая. Выбранные названия неслучайны.

— В Тракторозаводском районе мы будем бесплатно предоставлять землю многодетным семьям. Пусть их ждет счастливое будущее на маленьких тихих улочках с душевными названиями, — сказал председатель челябинской Думы Станислав Мошаров.

Новые географические объекты появятся и в других районах — в Металлургическом, в поселке Аэропорт-2, возникнет переулок Воздушный. А Центральный район обзаведется улицами Клюквенная, Первоцветная, Плодовая и Черноплодная.

Фото: fotki.yandex.ru

Читайте также

Общество
Из-за ремонта дорог в Челябинске изменят маршруты троллейбусов и перекроют 3 улицы
Из-за ремонта дорог в Челябинске изменят маршруты троллейбусов и перекроют 3 улицы
маршрут , транспорт , дорога
27 Августа 2016, 11:22
Общество
Проезд по участку улицы Доватора ограничат на 4 дня
Проезд по участку улицы Доватора ограничат на 4 дня
улица Доватора , проезд , ограничат , 4 дня , отопительный сезон , подготовка
24 Августа 2016, 17:20
Общество
Борис Дубровский указал главе Челябинска на замусоренные улицы возле стройплощадок
Борис Дубровский указал главе Челябинска на замусоренные улицы возле стройплощадок
Борис Дубровский , глава Челябинска , улицы , стройплощадки , мусор
25 Июля 2016, 16:07

Последние новости

Cannot find 'newsList__clean' template with page ''
НОВОСТИ
Общество
Происшествия
Это интересно
Спорт
Культура
Экономика
Политика
Здоровье
Вне новостей
Мировые новости
Хоккей
Телепередачи
Наше утро
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Искры камина
Итоги недели
Моя деревня
Наше утро
О здоровье
Происшествия недели
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Трансляции
Эфир ОТВ
Программа телепередач
1obl.tv
Карта рыболова
Медиахолдинг ОТВ
Рекламодателям
Реклама на сайте
Сотрудничество
Закупки предприятия
Приватизация
Редакция
Вакансии ОТВ
Контактная информация ГПЧО «Областное телевидение» Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 		Рекламодателям
8 (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2016 Государственное предприятие Челябинской области ОТВ. Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г.
выдано Роскомнадзором РФ. При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна.