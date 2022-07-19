Новая трамвайная остановка появится в Челябинске

Горожане смогут с удобством добираться до кинотеатра Пушкина и Театра драмы

С 20 июля челябинские трамваи, следующие по улице Цвиллинга, будут делать еще одну остановку — на перекрестке с улицей Тимирязева, сообщили ИА «Первое областное» сегодня, 19 июля, в администрации города.

Дополнительный пункт посадки и высадки пассажиров «Ул. Тимирязева» будет располагаться между остановками «Площадь Революции» и «Городской сад». Новая остановка, в частности, позволит с удобством добираться до кинотеатра им. Пушкина, театра «Манекен» и Театра драмы им. Н. Орлова.

Напомним, что с 1 мая 2022 года на трамвайных остановках на участке от проспекта Ленина до улицы Торговой по улице Цвиллинга ведется ремонт остановочных комплексов. До 20 июля здесь должны установить 12 новых павильонов и привести в порядок посадочные платформы.

В мэрии уточнили, что на новой остановке «Ул. Тимирязева» посадочного павильона пока нет — только каркас. Его достроят в ближайшее время.