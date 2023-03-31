Новая технология ранней диагностики рака доступна в МЦ «ЛОТОС»

В Челябинске пациентам с диагнозом «онкология» или подозрением на нее проводят исследование с помощью высокоточной диагностики ПЭТ-КТ. Она позволяет распознать злокачественные образования диаметром от нескольких миллиметров и поймать заболевание на самой ранней стадии

Это обследование входит в программу «Превентивная онкология», которая внедряется в МЦ «Лотос».

Выглядит аппарат ПЭТ/КТ как обычный томограф, на котором пациента сканируют от мочки уха до колена.

«У томографа — двойное кольцо. Врачи последовательно проводят позитронно-эмиссионную и компьютерную томографию. Такой совмещенный метод диагностики позволяет определить точные размеры, месторасположение опухоли и метастазов, установить стадию онкозаболевания»,— рассказала первый заместитель главного врача МЦ «Лотос» Татьяна Маркова.





ПЭТ и КТ: в чем отличие?

Для исследования методом ПЭТ в организм пациента вводят радиофармпрепарат, в составе которого фтор и глюкоза. Он быстро накапливается в опухолях и местах воспаления и, как жидкий маркер, подсвечивает потенциально проблемные зоны. Интенсивность накопления препарата показывает степень распространения злокачественного процесса по организму.





С помощью КТ во время исследования ПЭТ можно увидеть точное местоположение опухоли и ее границы.





Как проходит исследование?

Процедура длится всего 15 минут, но перед этим пациенту необходимо провести 45 минут в комнате отдыха, чтобы препарат равномерно распределился по организму.





Мифы о ПЭТ/КТ

Некоторые пациенты опасаются делать это исследование из-за лучевой нагрузки. На самом деле оно безопасно, поскольку радиофармпрепарат полностью выводится из организма естественным путем за два-три часа. По уровню облучения ПЭТ равен обычному рентгеновскому исследованию, а польза от диагностики значительно превышает риск возможных осложнений. Кроме того, эта процедура абсолютно безболезненна и позволяет сделать диагностику всего тела за одно исследование.

Получить более подробную информацию можно по телефону +7 (351) 220-00-03 или на сайте www.lotos74.ru.