Новая техника в Еткульском округе позволит за сутки очищать все дороги от снега

К сильным снегопадам закуплены мощные грейдеры и тракторы

Челябинская область уже готовится к предстоящему зимнему сезону. Так, Еткуль пополнится дорожной техникой, которая позволит очищать дороги после сильных снегопадов. Новые тракторы и грейдеры осмотрел корреспондент ИА «Первое областное».

Так, за последний год село пополнилось экскаватором-погрузчиком, автогрейдером, тремя дорожными машинами и двумя колесными тракторами. Также в ближайшее время планируется закупить тракторный прицеп, грейферный погрузчик с вилами, лесной и трехкорпусный плуги, фронтальный мини-погрузчик.

«С прошлого года в Челябинске начали приобретать дополнительную технику. В этом году выделили из областного бюджета почти 800 миллионов рублей для приобретения дорожной техники уже для всего региона», — напомнил губернатор Алексей Текслер.

Также в прошлом году в Еткуле уже появились автогрейдер, вакуумная илососная машина, автоцистерна для подвоза воды.