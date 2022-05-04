Новая стела на челябинской Кировке начала отсчет дней до «Весны студенческой»

В Челябинске пройдет первый творческий фестиваль для студентов колледжей

В Челябинске 4 мая открыли символическую стелу ХХХ фестиваля «Российская студенческая весна». На пешеходной Кировке в центре города появился памятный знак, ведущий отсчет дней до старта крупнейшего творческого мероприятия молодежи РФ.



Как рассказал исполнительный директор фестиваля в Челябинске Олег Прямков, в 2022 году «Российская студенческая весна» впервые разделена на два «лагеря». В мае в Самаре пройдет российский этап для студентов высших учебных заведений. Челябинск же примет более двух тысяч учащихся колледжей, техникумов и других учреждений среднего профессионального образования. Организаторы пошли на такой шаг, чтобы больше студентов смогли принять участие в знаменитом фестивале. Челябинская «Весна», таким образом, будет одновременно и юбилейной, тридцатой, и первой в своем роде.

Традиционно студенты будут соревноваться в номинациях вокала, хореографии, инструментала, оригинального жанра. В Челябинске, в отличие от Самары, будет проведен еще и конкурс городского арта, участники которого нарисуют граффити.

«Десять лет назад Челябинск принимал также юбилейную, двадцатую российскую „Весну студенческую“. Ровно через тридцать дней нас снова ожидает это мегасобытие», — обратилась к собравшимся на Кировке волонтерам начальник главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимулина.

Действительно, напомним, в мае 2012 года в Челябинске проходил федеральный этап фестиваля под названием «Весна на высоте»: церемония открытия «Весны студенческой — 2012» прошла на территории Челябинского трубопрокатного завода, у цеха белой металлургии «Высота-239».