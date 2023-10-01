Новая школа в Вишневой горке под Челябинском откроется со 2 октября

Посещать образовательный центр смогут в том числе первоклассники

С понедельника, 2 октября, в новой школе, расположенной в микрорайоне Вишневая горка в Сосновском районе, начнется образовательный процесс. Строительство объекта полностью завершено, и школьники могут сесть за парты. Об этом в воскресенье, 1 октября, в своем телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Текслер после объезда социальных объектов в поселке Западный.

«Объехал сегодня социальные стройки поселка Западный, которые жители просили меня держать на особом контроле. Прежде всего, новая школа в Вишневой горке. Строительство завершено, завтра учебный процесс начнется для всех, в том числе и для младших классов»,— написал губернатор.

Изначально школу планировали построить к концу 2023 года, однако Алексей Текслер поставил задачу сдать объект к началу нового учебного года. Подрядчику это почти удалось: на конец августа оставалось установить оборудование и мебель в классах, а также завершить отделку, но 1 сентября школа все-таки не открылась. Образовательный процесс начался в дистанционном формате.

Напомним, школа рассчитана 1100 учеников.

Также Алексей Текслер проконтролировал ход строительства детского сада в ЖК «Конфетти». По его словам, работы идут по плану, однако губернатор потребовал от подрядчика ускориться, чтобы местные жители смогли отвести своих детей в новый детский сад уже в начале 2024 года.

«И школа, и детский сад снимут значительную часть нагрузки на другие образовательные организации. Но строительство новых социальных учреждений в Сосновском районе продолжим. Также буду контролировать их лично»,— заключил Алексей Текслер.