Новая реальность с QR-кодом: как энтузиасты легально зарабатывают на пандемии

Какие услуги предлагают челябинцам — в обзоре ИА "Первое областное"

Пандемия сильно ударила по малому бизнесу, но при этом даже во время локдауна некоторые умельцы не теряются и находят способ извлечь выгоду. Корреспондент ИА «Первое Областное» изучил площадки бесплатных объявлений в поисках необычных предложений, которые появились в Челябинске после введения QR-кодов и нерабочих дней.



Брелки с QR-кодами

Челябинцам предлагают изготовить брелки с QR-кодом вакцинации. Вы присылаете скриншот своего кода, а на следующий день получите брелок.





Удобно, чтобы не носить с собой бумажный документ или не искать код в телефоне. Обещают, что считываться будет за секунды.

Стоит такое удовольствие в от 100 до 500 рублей. Встречаются брелоки из пластика, дерева и даже серебряные и позолоченные.

Курьеры с QR-кодами

Самой популярной подобной услугой на Авито стали курьеры с кодами. Те кто не успели поставить прививку или намеренно отказались от вакцинации сейчас не могут посещать ТРК, поэтому поход за продуктами теперь можно поручить вакцинированному курьеру. При чем предлагают услуги и те, кто уже вакцинирован и те, кому еще нет 18, их в ТРК пускают без QR.

Курьеры предлагают не только сходить в магазин, но и помочь по дому и даже вынести мусор, если выходить на улицу не хочется или нельзя совсем.

За услуги просят от 200 рублей, при чем таких предложений сейчас на доске объявлений больше, чем услуг «муж на час».

Печать на одежде

В городских копицентрах давно печатают одежду с вашим рисунком, поэтому если вы вдруг захотите получить футболку с QR-кодом на груди, чтобы его не пришлось несколько минут искать в телефоне, то проблем с этим не будет.





Термопечать на футболке стоит от 500 рублей, а более качественная вытравка шелкографией от 1000. Как обещают производители, принт не отстирывается, не мутнеет и не выцветает, а значит на протяжении всего года код можно будет легко прочитать. Главное подобрать размер, иначе складки на одежде могут стать проблемой.

Маникюр с QR-кодом

Коды на ногтях в Челябинске за пару дней успели стать своеобразным трендом, наклейку можно изготовить за пару дней, а стоит это так же, как и обычное покрытие гель-лаком.





Правда из-за маленьких размеров QR не везде читается, а любая царапина может поставить крест на таком подтверждении вакцинации. Зато в этом случае с собой не надо вообще ничего, кроме паспорта и свежего маникюра.

За услуги просят от 500 рублей и выше, в зависимости от мастера.

Тату с кодом

Татуировки бьют вне зависимости от эпидситуации в мире, ведь это не только красивые рисунки на коже, но и память. И если вы вдруг захотите на память набить себе QR-код прямо на кожу, то мастера татуировки готовы выполнить этот немного странный каприз.

Первую неделю, правда, придется воздержаться от сканирования — пока тату заживает, мешать будут остатки лимфы под пленкой, но зато зажившую тату уже можно будет без проблем сканировать в ТРК.





Мы поинтересовались у знакомого мастера по поводу услуги: небольшой QR-код 5 на 5 сантиметров прямо на коже обойдется вам в 1500 рублей, сверху можно доплатить за заживляющую пленку.

Правда тату — это навсегда, а код всего на год, похоже потом придется раскошелиться на новый. Главное, чтоб места на теле хватило. Но зато какая память о временах локдауна.

Напомним, что подделка QR-кодов наказуема, получить его можно только после вакцинации, адреса всех пунктов вакцинации смотрите в отдельном материале ИА «Первое Областное».