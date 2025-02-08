Новая рабочая неделя начнется с магнитной бури

На Солнце зафиксировано несколько вспышек

В последние дни на Солнце было зафиксировано сразу несколько крупных вспышек, которым до высшего уровня Х не хватило буквально 20%, сообщили астрофизики. Мощные выбросы энергии спровоцируют магнитную бурю, которая, как ожидается, будет влиять на нашу планету в понедельник, 10 февраля, утром. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитная буря начнется около 8 часов утра по челябинскому времени и достигнет уровня G1 из пяти возможных. Несмотря на слабый уровень, южноуральцы могут почувствовать головные боли. Также возможно обострение хронических болезней. Медики призывают в такие дни не перегружать себя работой и прочими делами.