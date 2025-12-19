Новая российская программа по реновации детских садиков позволит увеличить количество ясельных групп. Об этом на пресс-конференции 19 декабря сообщил президент Владимир Путин.
Тему ясельных групп затронули на прямой линии: президенту пришло обращение, что отправить детей в ясли невозможно — их попросту нет в садах. Владимир Путин отметил, что сейчас в России реализуется программа по реновации детсадов, которая должна решить эту проблему.
«Коллеги в регионах меня должны услышать: когда решаются вопросы по реновации детских садов, необходимо сразу же решать вопрос о создании ясельных групп», — сказал глава государства.
Добавим, на прямой линии Владимир Путин высказался о возможном продлении работы детсадов до 20 часов.