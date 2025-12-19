Новая программа реновации детсадов в России увеличит количество ясельных групп

Президент Владимир Путин заметил, что нужно решать проблему нехватки мест для детей

Новая российская программа по реновации детских садиков позволит увеличить количество ясельных групп. Об этом на пресс-конференции 19 декабря сообщил президент Владимир Путин.

Тему ясельных групп затронули на прямой линии: президенту пришло обращение, что отправить детей в ясли невозможно — их попросту нет в садах. Владимир Путин отметил, что сейчас в России реализуется программа по реновации детсадов, которая должна решить эту проблему.

«Коллеги в регионах меня должны услышать: когда решаются вопросы по реновации детских садов, необходимо сразу же решать вопрос о создании ясельных групп», — сказал глава государства.

Добавим, на прямой линии Владимир Путин высказался о возможном продлении работы детсадов до 20 часов.