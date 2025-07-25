Новая порция ливней ожидается в Челябинской области 25 и 26 июля

Объявлено экстренное предупреждение

Циклон несет в Челябинскую область очередную порцию ливней, причем с грозами и шквалистым ветром. Синоптики областного Гидрометеоцентра объявили штормовое предупреждение о непогоде в отдельных районах до конца сегодняшнего дня, 25 июля, с сохранением 26-го.

«В отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, ливни, град, местами крупный, а также шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду»,— рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Из-за обильных осадков возможен подъем воды в реках.

При грозах и шквалистом ветре важно соблюдать меры личной безопасности: не стоять под деревьями, крышами домов, линиями электропередачи. При грозе опасно раскрывать зонт. Смартфон и металлические украшения лучше убрать в сумку. Если непогода застала в дороге, лучше съехать на обочину и переждать стихию.