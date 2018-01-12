/ Троллейбусы в центре Челябинска начнут останавливаться на новом месте

Остановку перенесли, чтобы снизить нагрузку на перекресток.

Троллейбусы «потеснят» остальной общественный транспорт на остановке «Площадь Революции». Общественный транспорт начнет осуществлять посадку и высадку пассажиров в обоих направлениях ближе к улице Цвиллинга. Такая мера позволит «сдвинуть» преграждающие перекресток маршрутные такси и автобусы вперед.

Мы с вами видим, особенно в час пик, что автобусы частных перевозчиков чуть ли не в трамвайное полотно уходят. Не могут вовремя встать. А если будет только муниципальный транспорт на первой остановке останавливаться, а на второй остановке «частники», то, соответственно, снизит нагрузку на этот перекресток. С сотрудниками ГАИ переговорили, было принято решение, что лучше спокойно сделать это в первых числах февраля. Полностью все документы готовы на сегодняшний день, с сотрудниками ГАИ согласовано. И будем внедрять это в первых числах февраля, спокойно, здесь, поверьте, никакой панацеи нет. Рабочие процессы идут. В начале это будут профилактические беседы. Соответственно, если кто нарушает правила дорожного движения, то здесь, возможно, будет и штраф. — рассказал сайту «Первый областной» начальник управления транспорта Челябинска Роман Болотов.

Также маршруты, следующие под номерами 11 и 16, следующих в направлении конечного пункта «АМЗ», с 15 января вводится остановочный пункт «Площадь Революции».

