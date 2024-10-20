Новая неделя в Челябинской области начнется с теплой и сухой погоды

Ночные заморозки ослабнут

В понедельник, 21 октября, погода в Челябинской области существенно не изменится: синоптики обещают переменную облачность и слабый ветер. Температура воздуха немного снизится, но местами все равно превысит +10 градусов. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до нуля градусов, днем может подняться до +7...+9 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

По области ночная температура будет чуть выше, чем в предыдущие дни, — от −3 до +2 градусов. Днем, наоборот, чуть ниже — от +6 до +11 градусов. Переменная облачность, без осадков. Утром местами туманы. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду.