Новая неделя в Челябинской области начнется с прохладной погоды и дождей

День будет ветреным

Сегодня, 11 сентября, в Челябинской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. День будет прохладным: столбики термометров покажут максимум +15 градусов. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этим утром будет около +7 градусов, днем воздух прогреется до +13...+15 градусов. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер восточного направления от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Магнитогорске прогнозируют до +10 градусов. Облачно, небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду.

В Златоусте ожидается всего около +7 градусов. Дождь, возможны ливни. Ветер восточный до 3,2 метра в секунду.

В Аше воздух прогреется до +14 градусов. Синоптики также обещают ливни.

В целом в регионе утром будет около +8 градусов, местами ниже. Днем столбики термометров покажут +10...+15 градусов. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер восточного направления 5 — 10 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду.