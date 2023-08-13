Новая неделя в Челябинской области начнется с 30-градусной жары

В регионе будет преимущественно солнечная погода

После нескольких прохладных дней в Челябинскую область возвращается летняя жара. В понедельник, 14 августа, столбики термометров поднимутся до +30 градусов. При этом в ночные часы в отдельных районах ожидаются заморозки до +2 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью в Челябинской области будет плюс 7 — 12 градусов, в низинах похолодает до +2 градусов. Днем воздух раскалится до плюс 25 — 30 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 11 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы также будет прохладно — до +10 градусов. Днем потеплеет до плюс 26 — 28 градусов. Также без осадков. Ветер северо-западный 5 — 10 метров в секунду.