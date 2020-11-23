Новая категория «вынужденно безработных» внесена на рассмотрение в Госдуму

Речь идёт о тех, кто не может продолжать деятельность в пандемию.

20 ноября на рассмотрение в Госдуму депутатами были внесены поправки в статью 3 Федерального закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». Туда предложили внести новую категорию безработных граждан — «вынужденные».

Речь идёт о тех, кого работодатель не может обеспечить работой — как следствие и зарплатой, — в связи с ограничениями, введённым во время пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее гражданам, вынужденно прекратившим деятельность, — индивидуальным предпринимателям или самозанятым — выплата могла составлять не более 1,5 тысячи рублей в месяц — как обычное пособие по безработице. Сейчас же депутаты предлагают выплаты в размере не менее одного МРОТ. По последним данным, в Челябинской области размер прожиточного минимума составляет 11 228 рублей.

«Выплата пособия должна производиться непосредственно работникам за счёт средств бюджета за период с даты установленного запрета на деятельность такого работодателя и до момента снятия такого запрета», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что рассчитывать на выплату смогут те, кто имеет действующий трудовой договор с работодателем, но попросту не может работать. Если же трудовой договор будет расторгнут, статус «вынужденно безработного» утратится. К слову, работодателю будет запрещено расторгать договор по своей инициативе с таким работником.

Как только закончится действие временного запрета деятельности, работники утратят статус «вынужденного безработного» и право на получение пособия.

По последним данным Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, в регионе зарегистрировано 84 805 безработных, что составляет 4,52% регистрируемой безработицы на всё население региона.